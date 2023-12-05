Минкультуры подготовило предложение по продлению нацпроекта "Культура"

Статс-секретарь - заместитель министра культуры Надежда Преподобная напомнила, что 2024 год является для нацпроекта завершающим

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ подготовило предложение по продлению нацпроекта "Культура" после 2025 года. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Мы предложение подготовили. <…> Пока еще - 2024 год - у нас будет продолжаться национальный проект. И все мероприятия мы продолжаем. Немножко в видоизмененном виде подготовлены предложения на последующие годы", - сказала она.

Преподобная напомнила, что следующий год является для нацпроекта завершающим. Он предусматривает, в частности, оснащение музеев и театров, создание виртуальных концертных залов, модельных библиотек. "Касса у нас - практически 90% сейчас по национальному проекту на конец ноября", - сообщила замминистра.

Посещаемость библиотек с началом их модернизации, открытием модельных библиотек в регионах, по ее словам, увеличилась - как взрослых, так и детских. В маленьких населенных пунктах модельная библиотека берет на себя дополнительные функции, например, клуба. Отвечая на вопрос о помощи библиотекам в новых регионах, Преподобная рассказала, что в каждом новом регионе появятся по три модельные библиотеки, из которых в том числе будет доступ к Национальной электронной библиотеке, включающей около 5 млн экземпляров электронных книг.

Отвечая на вопрос о расширении функционала библиотек, генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка") Вадим Дуда отметил, что в библиотечной среде очень осторожно относятся к идее сделать библиотеки "чем-то еще". "Тем не менее мы прекрасно понимаем, что библиотека должна стать как минимум центром развития интеллекта. Это всех устраивает. И чтение книг - важнейший компонент, но не единственный", - сказал он, добавив, что сегодня библиотеки становятся пространством для живого общения, встреч с авторами, в некоторых учреждениях есть доступ к специализированному оборудованию, в некоторых используют 3D печать, специалисты готовы помочь подросткам в профориентации. "Электронные модели, как ни странно, позволяют повысить привлекательность библиотеки офлайн", - отметил Дуда.

Обновление муниципальных библиотек по нацпроекту началось в 2019 году. Модернизация проводится по единому стандарту, в который входят подключение высокоскоростного интернета, актуализация фондов и обеспечение доступа к различным электронным ресурсам. Модельные библиотеки стали драйвером развития интереса читателей в библиотечной сети.