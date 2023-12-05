Хореографы из РФ и Казахстана победили в конкурсе, посвященном Михаилу Годенко

Финалисты с 25 ноября по 5 декабря готовили свои номера для Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Хореографы Юлия Репицына из Челябинска и Ернур Карыкбол из Казахстана стали лауреатами хореографического конкурса "Танцуем Годенко!" в Красноярске, посвященного народному артисту СССР, балетмейстеру Михаилу Годенко, 105-летие со дня рождения которого будет отмечаться весной 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярской филармонии.

"Хореографы Юлия Репицына с постановкой "Колыбельная" из Челябинска и Ернур Карыкбол из Казахстана с постановкой "Легенда о горном олене" стали лауреатами хореографического конкурса "Танцуем Годенко!" Победителей среди конкурсных работ на гала-концерте в большом концертном зале в Красноярске определило почетное жюри - эксперты хореографического искусства - во главе с народной артисткой России Илзе Лиепой", - сообщили в филармонии.

В финал конкурса прошли девять хореографов из России и Казахстана. Финалисты с 25 ноября по 5 декабря готовили свои номера для Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко. Эти постановки и были исполнены ансамблем на гала-концерте.

По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, хореографический конкурс "Танцуем Годенко!" - первое мероприятие в рамках празднования 105-летия со дня рождения хореографа и основателя ансамбля танца Сибири Михаила Годенко. "Сейчас развитие народного танца подошло к такому рубежу, когда такие конкурсы просто необходимы, потому что необходим поиск нового языка для разговора с молодежью", - отметил Зинов.

Красноярский открытый конкурс хореографических работ "Танцуем Годенко!" проходит второй раз. Впервые конкурс провели в 2018 году.

О Годенко и ансамбле танца Сибири

Советский хореограф и балетмейстер Михаил Годенко (1919-1991) с 1963 года был руководителем ансамбля танца Сибири. Также он ставил программу для Московского государственного ансамбля "Балет на льду" и был главным балетмейстером праздничного открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве.

Красноярский ансамбль танца Сибири основан 1946 году. С 1991 года ансамбль носит имя Годенко. В 2009 году коллектив получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.