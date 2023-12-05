Андрей Звягинцев готовится к съемкам своего нового фильма

Рабочее название кинокартины - "Юпитер"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Съемки нового фильма с рабочим названием "Юпитер" режиссера Андрея Звягинцева начнутся в апреле, сейчас картина находится в подготовительном периоде. Об этом ТАСС по телефону сообщил сам режиссер.

"Съемки фильма начнутся весной, сейчас идет подготовительный период", - сказал Звягинцев.

В центре сюжета история российского олигарха, который вынужден столкнуться "с суровой реальностью, расплачиваясь за будущее своей семьи". Оператором картины выступит Михаил Кричман, художником-постановщиком - Андрей Понкратов, оба работали со Звягинцевым на всех его фильмах. Съемки "Юпитера" пройдут в Испании и Франции.

Также во вторник на своем официальном сайте Звягинцев сообщил, что полностью переписал сценарий этого проекта, который не смог запустить в России в 2019 году. "Это новый текст. Кроме того, хоть и непросто выразить это состояние словами, но у меня невольно произошел некий метафизический update, обновились и восприимчивость, и взгляд на собственную жизнь и на окружающий мир. Совершенно определено - я нахожусь на новом этапе жизни", - написал режиссер.

По его словам, новая восприимчивость связана не только с изменившимся духом времени или "тектоническими сдвигами истории", но и с событиями в частной жизни режиссера. "Не все состояния легко описать словами, но я уверен, что эта новизна как-нибудь найдет отражение в моем новом фильме", - сказал Звягинцев.

Картина будет снята на русском языке, режиссер сообщил, что нашел понимание в лице американских и французских продюсеров, которые приняли его условие. "Наш герой живет в Европе, но обретается он в лоне российской - вполне патриархальной - ментальности. Так что это будет фильм о русском человеке. Заставить иностранного актера сыграть русского - невыполнимая задача. Всегда выйдет ряженый", - отметил он.

Режиссер также подчеркнул, что история, которая легла в сценарий, - вымышленная. "У нас нет никакого референса из жизни, это не история, которая подслушана или вычитана из газет. Это чистый вымысел, попытка создать художественный образ в большей мере тяготеющий к мифу, чем к документальной реальности. Хоть и опирается он на всем нам знакомые реалии последних лет", - добавил Звягинцев.

Возможная дата премьеры нового фильма пока не называется.

О трудностях с запуском фильма в РФ

В начале 2020 года стало известно, что Звягинцев начал разработку нового проекта, однако столкнулся с нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильм, который якобы может "принести неприятности". Среди потенциальных инвесторов картины называли "Кинопрайм", производством фильма должна была заняться кинокомпания Hype Film, а продюсером стать Илья Стюарт. Проект Звягинцева получил высокую оценку экспертов, однако фонд смутил бюджет будущего фильма - 700 млн рублей, пояснил тогда ТАСС глава фонда "Кинопрайм" Андрей Малышев.

"Мне было предложено изменить финал картины. Я отказался. Илья Стюарт, в свою очередь, отказался от проекта. Вот правда. Все остальное - политика", - сообщал Звягинцев.

Дебютный фильм Звягинцева "Возвращение" получил главный приз Венецианского фестиваля, а его "Изгнание" завоевало "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучшее исполнение мужской роли Константином Лавроненко. Звягинцев - обладатель премии "Золотой глобус", номинант на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", в 2019 году его "Елена" стала единственной картиной из России в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом "Rolling Stone".