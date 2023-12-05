В Пскове открыли выставку об основателе русского импрессионизма Коровине

Проект включает более 50 живописных произведений

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника совместно с коллегами из московской галереи "Веллум" создали и открыли впервые в Пскове выставку, посвященную жизни и творчеству основателя русского импрессионизма Константина Коровина. В экспозиции из фондов псковского музея впервые представлены три работы мастера, которые были созданы им в начале XX века, а также картины его учеников, в том числе Роберта Фалька, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

По ее словам, личность Коровина имеет крайне важное значение для культуры России, так как этот художник объединил вокруг себя своих знаменитых друзей, известных всему миру - Исаака Левитана, Антона Чехова, Федора Шаляпина, Валентина Серова. Все они формировали дореволюционную русскую культуру.

"Псковский музей-заповедник и галерея "Веллум" сегодня представили уникальный выставочный проект "Константин Коровин и его ученики": выставка приурочена ко дню рождения великого художника, театрального декоратора и литератора Константина Коровина. Проект включает более 50 живописных произведений. Уникальность проекта в том, что здесь представлены 12 картин из фонда псковского музея, которые ранее не были представлены публике. В их числе три работы Коровина: эскиз декорации к балету Лебединое озеро 1912 года с дарственной надписью в левом верхнему углу, этюд "Отрадное" 1902 года и этюд в технике акварели "Севастополь" 1916 года", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что на выставке впервые представлены и ранее не выставлявшиеся работы учеников Константина Коровина. Среди них - три картины Роберта Фалька: "Интерьер у Сельвинских", "Ночь. Крым" и "Корсика". "Впервые также представлены произведения Александра Шевченко: это две акварели с городскими пейзажами: "Феодосия. Постоялый двор" и "Батумский дворик". Кроме того, уникальность экспозиции в том, что здесь представлены картины из пяти частных коллекций", - уточнила собеседница агентства.

Экспозиция будет работать до 4 февраля 2024 года. На выставке представлены полотна известных российских художников, творивших в XIX веке, а также в первой половине XX века, в их числе: Сергей Виноградов, Исаак Левитан, Николай Крымов, Георгий Лапшин, Михаил Леблан, Николай Сапунов, Николай Синезубов, Роберт и Алексей Щусев.

"В рамках выставки будут демонстрироваться также короткометражные документальные фильмы о Константине Коровине. Он является выдающимся живописцем, это самый яркий представитель импрессионистической школы в русском искусстве. Он также и театральный художник и декоратор, создавший незабываемые образы театральных постановок", - сказала собеседница агентства.