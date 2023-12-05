Около 11 тыс. жителей Чувашии посетили выставку "Три шедевра Левитана"

Состоялось более 100 экскурсий, на которые приезжали в том числе из округов республики

ЧЕБОКСАРЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 11 тыс. человек посетили выставку "Три шедевра Левитана в Чувашии", сформированную из собрания Государственной Третьяковской галереи. Состоялось более 100 групповых экскурсий, говорится в сообщении, распространенном Минкультуры республики.

"Подлинники картин увидели почти 11 тыс. человек. Было проведено более 100 экскурсий", - отмечается в сообщении.

В Чебоксарах впервые были представлены картины из фонда Третьяковской галереи. Выставка "Три шедевра Левитана в Чувашии" проходила два месяца.

Уточняется, что на экскурсии приезжали в том числе из округов республики. "Посетители музея могли не только познакомиться с работами художника, но и погрузиться в его жизнь и творчество благодаря лекциям, мастер-классам и авторской настольной игре", - приводятся в сообщении слова главы Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой.

По словам главного хранителя Третьяковской галереи Татьяны Городковой, чьи слова приводятся в сообщении, работы вернутся в "родные стены постоянной экспозиции русского искусства XX века". В Чебоксарах выставка располагалась в отделе русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Были представлены три произведения Исаака Левитана, посвященные Волге: "Свежий ветер. Волга", "Весна. Большая вода", "На Волге".