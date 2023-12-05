В Эрмитаже восстановили кафтан Петра I на деньги от продажи стикеров

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский отметил, что использовался "модный способ добывать деньги"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Реставраторы Государственного Эрмитажа восстановили кафтан Петра I на средства, собранные от продажи стикеров с изображением царя в сети "ВКонтакте". Отреставрированный кафтан представили в рамках Дней Эрмитажа в реставрационно-хранительском центре (РХЦ) "Старая Деревня", передает корреспондент ТАСС.

Как отметил на презентации генеральный директор музея Михаил Пиотровский, Эрмитаж использовал "модный способ добывать деньги". За пять месяцев была собрана сумма, с помощью которой удалось отреставрировать костюм.

"Год назад была открыта выставка петровского гардероба в галерее костюма в РХЦ "Старая Деревня", посетители которой смогли увидеть, что Петр был потрясающим модником. Социальная сеть "ВКонтакте" начала распространять стикеры, посвященные Петру I. Их покупали, ими обменивались пользователи социальной сети. Было заработано довольно большое количество денег - 3 млн рублей, которые были потрачены на то, чтобы отреставрировать один из уникальных кафтанов из гардероба Петра I", - рассказала главный хранитель эрмитажной коллекции Светлана Адаксина.

Кафтан, изготовленный в 1710-х годах, относится к группе "саксонских" костюмов Петра. Их шили по французской моде из сукна высшего качества, декорировали галунами и мехом. Специалисты лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи отдела научной реставрации и консервации Эрмитажа провели работы в четыре этапа: это анализ сохранности кафтана, очистка, удаление старых реставрационных материалов и укрепление ткани. Оригинальная меховая отделка, галуны и некоторые пуговицы кафтана ранее были утрачены, однако при помощи электронной микроскопии единичных сохранившихся волосков эрмитажным специалистам удалось определить, что для декора использовался соболиный мех. После реставрации кафтан Петра I обрел первозданный вид.