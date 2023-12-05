ЮНЕСКО признала традиции разведения в Туркмении ахалтекинских лошадей мировым наследием

Организация отметила, что это является важной частью культурной самобытности республики

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. ЮНЕСКО признала частью мирового нематериального культурного наследия достижения туркменских коневодов в разведении ахалтекинской породы лошадей. Об этом говорится в сообщении международной организации, опубликованном на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Искусство разведения ахалтекинской породы лошадей, а также орнамент, украшающий сбрую, включены в список нематериального культурного наследия", - отмечается в тексте.

Ахалтекинские лошади входят в число самых дорогих скакунов в мире. Они отличаются особой статью, красивой гривой, силой и плавностью хода. Как подчеркивают в ЮНЕСКО, "традиции, связанные с разведением этой породы, - это важная часть культурной самобытности Туркменистана, которая способствует сплочению народа республики".