"Бессмертный полк" представил картину о битве за Москву

На полотне автор изобразил подвиг 600 героев, защищавших столицу во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Движение "Бессмертный полк России" (БПР) провело в Музее современной истории России презентацию картины художника Алексея Крюкова, написанной по итогам конкурса "Мой дед сражался за Москву". Автор изобразил на полотне обобщенный образ защитников столицы в Великую Отечественную войну - в общей сложности около 600 лиц героев, передает корреспондент ТАСС.

"Это полотно уникальное: здесь собраны лучшие истории, представлены те люди, которые подарили нам победу. На заднем плане изображены 600 портретов героев войны. <…> Это пример патриотического современного искусства. Мы это полотно возьмем в наше хранилище, и оно будет являться частью музейного фонда России", - сказала генеральный директор Музея современной истории России, член центрального штаба БПР Ирина Великанова.

Полотно было написано на основе наиболее интересных историй участников проекта о своих родственниках, участниках обороны Москвы, по их присланным фотографиям. Жюри отобрало 20 победителей, герои их работ изображены в центре картины. Фон панно был создан с использованием современных технологий, которые позволили вписать в композицию лица всех ветеранов, истории которых прислали на конкурс со всей страны.

Руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина отметила, что картина представлена также на интерактивном панно. По ее словам, подойдя к экрану, зритель может навести курсор на лица героев в центре картины и на те фотографии, которые расположены по ее периметру, и узнать историю конкретного человека и его подвига. Там же можно посмотреть видеоролики о 20 героях, которые изображены в центре.

В презентации принял участие народный артист России Игорь Угольников, дед которого, боец 1-й Московской дивизии народного ополчения, погиб осенью 1941 года во время обороны столицы.

Битва за Москву является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны, она продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. После оборонительных действий под командованием генерала армии Георгия Жукова началось крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта. Враг был отброшен на сотни километров от столицы.