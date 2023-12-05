Фильм о московском народном ополчении Великой Отечественной войны сняли в столице

Кинокартина состоит из четырех серий

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Съемки четырехсерийного фильма "По зову сердца" о московском народном ополчении времен Великой Отечественной войны завершились в столице. Об этом сообщается на сайте Московской городской думы.

"Завершились съемки фильма "По зову сердца". Это действительно первый полнометражный художественный фильм о московских ополченцах. Еще немного и мы увидим премьеру на больших экранах. Не сомневаюсь, что фильм вызовет огромный интерес", - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников , слова которого приводит пресс-служба столичного парламента.

Народный артист Российской Федерации, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников рассказал, что завершил с командой работу над большим фильмом о народном ополчении. "Я очень благодарен Москве, правительству столицы, Музею Победы, Министерству обороны РФ и Московской городской думе за помощь в создании этой важной художественной работы", - добавил он.

Съемки фильма "По зову сердца", посвященного судьбе и подвигу воинов московского народного ополчения, стартовали в столице 3 июля 2022 года. Идею создания фильма поддержал президент России Владимир Путин. Трейлер кинокартины был показан потомкам защитников столицы в ходе встречи в Музее Победы, приуроченной к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в декабре 1941 года.