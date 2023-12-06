В Александринке покажут вторую редакцию спектакля "Маузер" Теодороса Терзопулоса

Постановку представят на Новой сцене театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Вторая редакция спектакля "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса будет показана в Александринском театре. Премьера пройдет на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда, сообщила пресс-служба театра.

"Первая редакция этого спектакля по пьесе Хайнера Мюллера вышла в марте 2020 года на Основной сцене Александринского театра. И впервые за его историю в силу противоковидных ограничений премьеру сыграли без зрителей в зале, но с показом спектакля на многомиллионную аудиторию в режиме реального времени на платформе "Триколор". Ныне с учетом изменившегося исторического времени во второй авторской редакции "Маузер" перенесен с Основной на Новую сцену театра", - рассказали в пресс-службе.

В спектакле играют народные артисты России Николай Мартон и Игорь Волков, заслуженная артистка России Елена Немзер, артисты Дмитрий Бутеев, Николай Белин, Максим Яковлев, Тимур Акшенцев, Владимир Маликов, Виталий Сазонов.

Постановка "Маузера" в Александринке стала первой полной сценической версией в России пьесы немецкого драматурга, режиссера, поэта, эссеиста Хайнера Мюллера (1929-1995). Это радикальная вариация на тему романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", эпизод из второй книги романа о службе Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома. В пьесе слышны также мотивы "Конармии" Исаака Бабеля. В Александринском "Маузер" составляет театральную дилогию со спектаклем "Мамаша Кураж и ее дети", созданным Теодоросом Терзопулосом в 2017 году.

В 1970-х годах греческий режиссер пять лет стажировался в Берлинер ансамбле, где его наставником был сам Хайнер Мюллер. В 1990-х именно Терзопулос впервые открыл драматургию Мюллера для российского зрителя, поставив спектакли по его пьесам "Квартет" (1993) и "Медея. Материал" (1996) при участии Аллы Демидовой.