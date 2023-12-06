Куба приветствовала решение ЮНЕСКО признать музыкальный жанр болеро мировым наследием

Министр культуры страны Альпидио Алонсо отметил, что предложение было представлено совместно с Мексикой

ГАВАНА, 6 декабря /ТАСС/. Министр культуры Кубы Альпидио Алонсо приветствовал решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включить музыкальный жанр кубинского болеро в Список нематериального культурного наследия человечества.

"Нас переполняет радостью новость о том, что ЮНЕСКО объявила болеро нематериальным культурным наследием человечества. Предложение было представлено совместно Мексикой и Кубой - двумя странами, глубоко связанными историей и культурой", - написал Алонсо в социальной сети X (ранее Twitter).

Как ранее отметили в ЮНЕСКО, жанр болеро зародился на Кубе в 1883 году и распространился по Мексике и другим странам Латинской Америки "благодаря своим лирическим текстам о любви и горе, а также ритмичной перкуссии в сопровождении гитар, басов, фортепиано, дыхания и характерного мексиканского рекинто" (струнного музыкального инструмента).

Болеро переходит из поколения в поколение, которые передают друг другу знания об инструментальных, музыкальных, лирических и танцевальных аспектах жанра, указали в ЮНЕСКО.