Музей "Куликово поле" выставит найденный в России топорик-чекан Смутного времени

Как уточнили в пресс-службе музея-заповедника, находку XVI-XVII веков отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем

ТАСС, 6 декабря. Сотрудники музея-заповедника "Куликово поле" получили впервые найденный при археологических раскопках в России топорик-чекан эпохи Смутного времени, который после реставрации выставят в экспозиции о городе-крепости Епифань. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

"Музею-заповеднику "Куликово поле" передан топорик-чекан эпохи Смутного времени. Среди археологического материала ранее в России топорики-чеканы не отмечены. Топорик-чекан ждет реставрация, после чего он будет представлен в новом музее в "столице" Куликова поля [город Епифань]. Новая экспозиция "Епифань. Крепость на границе поля" расскажет историю Большой Засечной черты и Епифанского острога как одного из ее форпостов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы музея, город-крепость Епифань оборонялась служилыми людьми в XVI-XVII веках, принимавшими активное участие в событиях Смутного времени начала XVII века на территории современной Тульской области и за ее пределами. Как уточняется в сообщении, топорик-чекан обнаружил в районе Платоновского парка Тулы командир поискового отряда "Штурм" Евгений Степанов во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Находку XVI-XVII веков отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Это вооружение на территории Руси не имело широкого распространения. "Подобная форма возникла на юго-востоке Европы и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах - на территориях современной Сербии, Румынии, Венгрии. Топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века", - цитирует пресс-служба заведующего сектором военной истории музея-заповедника "Куликово поле" Юрия Кулешова.

Ранее музей-заповедник сообщал, что археологи обнаружили и передали в "Куликово поле" уникальный для Центрального федерального округа образец оружия XVI-XVII веков - клевец, который, предположительно, принадлежал князю или воеводе эпохи Смутного времени.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" создан 14 октября 1996 года и посвящен Куликовской битве. На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. "Куликово поле" - один из крупнейших музеев средневековой битвы в мире. Он расположен на юго-востоке Тульской области на площади 3,8 тыс. га. Площадь парковой зоны составляет 48,9 га. Ежегодно его посещают около 165 тыс. человек.