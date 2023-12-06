В Сербии показали фильмы, снятые в Мурманской области

Картины перевели на сербский язык

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Фильмы программы "Мурманское кино", снятые в Мурманской области, показали в Сербии. Четыре картины российских режиссеров представили в Белградском университете в рамках международного культурного проекта "Ледокол", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, сообщили ТАСС в продюсерском центре "Северный характер", который выступил организатором показов.

"В Сербии в зале Белградского университета состоялись показы фильмов программы "Мурманское кино". Сербским зрителям представили картины, созданные мурманскими кинематографистами в Мурманской области. Показ прошел в рамках международного культурного проекта "Ледокол", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и правительством Мурманской области", - сказал собеседник агентства.

Все фильмы перевели на сербский язык. В программе были представлены документальный фильм "Арктик-джаз" об истории старейшего джазового фестиваля за полярным кругом, рассказанной от лица его организатора, который стал работать дворником, короткометражка "Куда подальше" о приключениях саамской девушки, которая работает гидом на Кольском полуострове, и столичного мажора, случайно попавшего в тундру, а также короткометражный фильм "Цена вопроса", снятый на Кольской сверхглубокой скважине, и короткометражный фильм "52 герца", съемки которого проходили по дороге в село Териберка и в акватории Баренцева моря.

Фильмы, представленные в программе, созданы при поддержке правительства Мурманской области, Президентского фонда культурных инициатив, Центра развития кинопроизводства Мурманской области, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и Фонда поддержки регионального кинематографа. Организаторы кинопоказа в Белграде - Сербское отделение Международного фонда духовного единства народов.