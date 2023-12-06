Международный фестиваль киношкол на Урале посетили 203 тыс. зрителей

Всего для участия в конкурсе отобрали 118 картин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Юбилейный XX Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", который прошел в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря, посетили более 203 тыс. зрителей в форматах онлайн и офлайн. Об этом сообщили организаторы.

"За пять дней фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, 200 тыс. смотрели фестивальные события онлайн, 1,5 тыс. человек приняли участие в зрительском голосовании за конкурсные фильмы", - говорится в сообщении.

Всего для участия в конкурсе в 2023 году отобрали 118 картин из более 600 заявок. Гран-при получил фильм "250 км" Асмика Мовсисяна, представлявшего Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова (Москва). Приз зрительских симпатий получил фильм "Бегство" Никиты Попкова из России.

Приз "Лучшая программа киношколы" получила Школа кино и телевидения имени Стива Тиша (Израиль), "Лучший игровой дебют" - "Дерево без листьев", Роман Белов, "Лучший неигровой дебют" - "Аламан", Сооронбек Тургунмаматов (Киргизия), "Лучший анимационный дебют" - "Не надо кормить голубей", Антонин Никласс (Великобритания), "Лучший учебный анимационный фильм" - "Дом потерь", Джинкю Чон (Япония), "Лучший учебный игровой фильм" - "Всегда готов", Рони Вайнер (Израиль), "Лучший учебный неигровой фильм" - "Смирно", Анна Дебердиева (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. Герасимова), "Лучший анимационный проект" - "Когда киты уходят", Мария Мусихина (Уральский государственный архитектурно-художественный университет), рассказали в пресс-службе фестиваля.

"Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года. На фестиваль приезжают представители киношкол из регионов России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и Росмолодежи.