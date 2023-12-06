Первая студийная запись Майкла Джексона станет доступна в цифровом формате

Она выходит в таком формате спустя 56 лет, сообщила платформа Anotherblock

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Самая ранняя студийная запись Майкла Джексона в составе группы The Jackson 5 станет доступна слушателям в цифровом формате 7 декабря. Об этом сообщила музыкальная платформа Anotherblock.

"Прежде неизвестная [запись песни] Big Boy (One-Derful Version) <...> выходит в цифровом формате 56 лет спустя", - говорится на сайте платформы.

По данным Anotherblock, группа The Jackson 5, созданная Джексоном и его братьями, впервые записала песню Big Boy 13 июля 1967 года на студии One-Derful в Чикаго. На момент "дебютной записи студийного пения" Джексону было восемь лет. Позже группа перезаписала песню на студии Steeltown Records.