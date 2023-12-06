"Ленфильм" начал съемки драмы "Снег пригнул бамбук" в Армении

Над картиной также работают компания "Марс Медиа" и DMH Studio

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" начала в Армении съемки драмы "Снег пригнул бамбук" режиссера Дарьи Полторацкой о судьбе русско-армянской семьи в 1990-е годы, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Эта картина - хороший пример копродукции с другими странами. <...> Мы тесно работаем с нашими коллегами из Армении и очень надеемся, что картина получит своего зрителя и в России, и в Армении", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова.

По сюжету фильма в 1991 году армяно-русская семья переселяется на один из Курильских островов в надежде получить японское гражданство. Спустя 10 лет их мечта может осуществиться, но именно в этот момент герои понимают, что их остров стал для них настоящим домом.

Над картиной также работают компания "Марс Медиа" и DMH Studio. Главные роли исполнят Роберт Ванеснегян, Олег Тактаров, Мария Аламян, Алиса Кретова и другие.

"Наш фильм - притча о поисках своего места в новом мире. Это путь, который прошли все советские люди в конце ХХ века. Мы хотим рассказать эту историю с любовью, почтением и толикой иронии ко всем персонажам нашего фильма, не деля их на хороших и плохих. Наша продюсерская команда ставит перед собой цель снять яркий и актуальный авторский фильм, ориентированный на широкого зрителя", - цитирует пресс-служба "Ленфильма" слова генерального продюсера компании "Марс Медиа" Рубена Дишдишяна.

Ожидается, что в прокат картина выйдет в 2025 году.