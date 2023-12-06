В Кириллове отреставрировали всю коллекцию медного литья XVII-XX веков

В их числе предметы из закрытого в 1930-е годы старообрядческого молельного дома

ТАСС, 6 декабря. Коллекцию медного литья Кирилло-Белозерского музея-заповедника, около 200 предметов XVII - начала XX века, полностью отреставрировали к 100-летию музея, которое будет отмечаться в 2024 году. В их числе предметы из закрытого в 1930-е годы старообрядческого молельного дома, сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Все собрание насчитывает 182 предмета: иконы, складни, кресты-распятия. Большая часть предметов - это старообрядческое литье. Формирование коллекции началось после открытия музея, в 1924 году. К 100-летию музея-заповедника реставраторы по металлу смогли завершить реставрационные работы всей коллекции", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По его словам, с 1924 по 1945 год в музей поступило 60 памятников в основном из монастырей и храмов - Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Горицкого монастырей, Казанского собора города Кириллова, приходских церквей Вашкинского района, а также Бороивановской церкви Кирилловского района. Большое количество медного литья было приобретено в 1960-1980-е годы - 129 предметов, которые поступили от частных лиц и в ходе экспедиций сотрудников музея. Уникальным приобретением стало медное литье из 44 предметов, выполненное старообрядческими мастерами. Предметы поступили в 1985 году из деревни Нестеровской Новленского сельского совета Вологодского района от Елены Калягиной. Они находились в старообрядческом молельном доме, закрытом в 1930-е годы.

К юбилею музея-заповедника художники-реставраторы Наталья и Светлана Смирновы смогли завершить реставрационные работы всей коллекции. Как отметила заместитель директора музея-заповедника Светлана Смирнова, в ходе работ стабилизированы коррозионные процессы, поверхности очищены от загрязнений и продуктов коррозии, затонированы и законсервированы. Все предметы приобрели экспозиционный вид. В их числе и клад, найденный в 2010 году жителем деревни Пялнобова Коварзинского поселения Кирилловского района Владимиром Бокиным, - 49 монет достоинством "Денга", "Копейка", "2 копейки" с 1735 по 1799 год выпуска. Все монеты из клада представляют большой исторический интерес, они были приобретены музеем-заповедником и отреставрированы художником-реставратором металла Светланой Смирновой.

Отреставрированная коллекция представлена на выставке "Ремесло порождает шедевры" в Архимандричьем корпусе Кирилло-Белозерского музея-заповедника.