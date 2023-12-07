В Москве пройдет премьера спектакля-променада "Две жизни Рахманинова"

В пространстве девяти локаций Петровского путевого дворца будет разыграно 11 сцен из жизни композитора

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьера музыкального спектакля-променада "Две жизни Рахманинова", посвященного 150-летию со дня рождения композитора, пройдет 15 и 16 декабря в Петровском путевом дворце в Москве, сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный режиссер ГБУК "Москонцерт" Мария Тихонова.

"Премьера состоится 15 и 16 декабря в Петровском путевом дворце, для Москонцерта это беспрецедентная история, потому что в таком формате кроссжанровой структуры, а у нас огромное количество жанров внутри самого Москонцерта, мы так еще труппой, артистами не объединялись, чтобы создавать подобные проекты. Проект сложный, <...> это не документальный спектакль, а спектакль-променад. Зрители делятся на три тропы и путешествуют каждый по своей сюжетной линии", - сказала она.

Тихонова уточнила, что в пространстве девяти локаций Петровского путевого дворца будет разыграно 11 сцен из жизни композитора. Зрители смогут взглянуть на его личность с разных точек зрения. 15 и 16 декабря показы будут бесплатными.

Как отметил генеральный директор ГБУК "Москонцерт" Илья Бачурин, организация в целом посвятила большой объем работы 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Мы постарались вдохнуть жизнь в тот образ величайшего композитора современности, который для многих "замылился", и за фамилией уже не стоит живой человек, не звучит какая-то конкретная музыка <...>. Нам хотелось, чтобы люди видели его в современном контексте. Каким бы он был сегодня, чтобы стали сопереживать его музыке и переживать ее заново", - пояснил он.