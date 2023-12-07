Выставка "Мир глазами зодчих" откроется в Москве 14 декабря

В зале интерактивной карты разместят более 400 работ по направлениям: живопись, графика, фотография и декоративно-прикладное творчество

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Свыше 400 работ специалистов в области архитектуры представят в рамках выставки "Мир глазами зодчих" с 14 по 28 декабря в центре столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В ГБУ "Мосстройинформ" через неделю стартует уникальное событие - выставка "Мир глазами зодчих". С 14 по 28 декабря на 2-й Брестской, 6 для всех желающих открыта экспозиция художественных работ зодчих со всей России", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что в зале интерактивной карты будут размещены более 400 работ по направлениям: живопись, графика, фотография и декоративно-прикладное творчество. С ними можно будет также ознакомиться после 14 декабря на странице мероприятия на портале "СтроимПросто".

"В рамках выставки с 18 по 27 декабря пройдут мастер-классы, посвященные освоению азов живописи для всех желающих, а также лекция архитектора и художника Ольги Алексеевой, которая расскажет об истории реки Яузы и ее отражении в работе архитекторов", - добавили в департаменте.

Отмечается, что "Мир глазами зодчих" - традиционная выставка, которая проводится перед рождественскими и новогодними праздниками с 2002 года. В выставке принимают участие как известные мастера в области архитектуры, так и молодые специалисты (архитекторы, проектировщики, градостроители, дизайнеры). Они демонстрируют не столько результаты непосредственно своей профессиональной деятельности, сколько отдельные творческие проекты: картины, фотографии и прикладное искусство.