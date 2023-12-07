В Архангельске стартовал фестиваль Arctic open

Программу мероприятия открыл документальный фильм "Последний теплоход"

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Последний теплоход" режиссера Ильи Желтякова открыл конкурсную программу VII международного кинофестиваля Arctic open в Архангельске. Как рассказала ТАСС программный директор фестиваля Анжелика Долинина, картина начинает тему портового города, одну из основных в этом году.

"В этом году фестиваль открывают и закрывают документальные фильмы. "Последний теплоход" - это открытие темы портовых городов, мы специально его выбрали", - сказала Долинина.

Лента "Последний теплоход" - это фильм-путешествие по поселкам на арктическом побережье. Каждый год жители этого почти безлюдного края покидают его навсегда, переезжая на материк, но есть и те, кто "врос" в северную землю и не собирается ее покидать.

Церемония открытия фестиваля состоялась в областном театре драмы. Синюю арктическую дорожку, по которой прошли участники киносмотра, из-за 30-градусного мороза перенесли внутрь здания. В конкурсной программе фестиваля 53 ленты из 17 стран, в том числе совместного производства. Участвуют десять полнометражных фильмов, 21 короткометражный фильм и 22 документальных фильма.

Кинопоказы будут проходить на 17 площадках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Няндоме, Северонежске и Коноше. На фестиваль приехали более 130 гостей из России, Франции, Турции, Мексики, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Индонезии, Китая, Великобритании и Италии.

Деловая программа

На фестивале предусмотрена обширная деловая программа "Культура - это то, как мы живем" с применением игровых и социотехнических практик. Участники будут обсуждать вопросы образов русского будущего, расселения мегаполисов и регионального кино. "Для нас это эксперимент - такая социокультурная площадка. Мы хотим посмотреть на Север с точки зрения социокультурных практик, насколько они влияют на экономику, на развитие региона. И какой запрос есть у региона на эти культурные события, в данном случае конкретно на индустрию кинематографии", - отметила директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.

Партнер программы - проект "Россия 2062". Фестиваль завершится 10 декабря.

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" - "Кинопорт. Arctic open" - реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области. VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации. Соорганизатор проекта - Северный (Арктический) федеральный университет.