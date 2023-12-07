Концертный зал в Нальчике будет носить имя Темирканова

Имя математика Тимура Энеева присвоят детскому образовательному центру "Антарес"

НАЛЬЧИК, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный концертный зал в Нальчике будет носить имя дирижера Юрия Темирканова, а имя математика Тимура Энеева присвоят детскому образовательному центру "Антарес". Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

"Одной из основных стала тема увековечения памяти видных сынов Кабардино-Балкарии, оставивших яркий след в истории республики и всего Отечества. Совет внес предложения присвоить имена Юрия Темирканова - Государственному концертному залу, Тимура Энеева - образовательному центру "Антарес". Предложил также учредить стипендии имени Темирканова и Энеева для молодых музыкантов и ученых", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Темирканов внес большой вклад в сокровищницу отечественной и мировой культуры, будучи руководителем академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

"Международное признание получили достижения нашего выдающегося земляка - Тимура Энеева. Его научная деятельность была связана с Институтом прикладной математики имени М.В. Келдыша. Ведущий российский ученый, академик РАН, внес огромный вклад в теорию и практику полетов, в развитие космонавтики. Его расчеты использовались при запуске в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина", - подчеркнул Коков.

Особое внимание уделили и вопросу увековечения памяти героев, павших при выполнении служебного долга в ходе СВО. "Будущий монумент станет символом мужества и патриотизма сынов Кабардино-Балкарии", - подчеркнул глава региона и отметил, что комиссия по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей рассмотрит предложения Совета в установленном порядке и внесет соответствующие проекты решений.