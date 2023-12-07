Лучшим актером фестиваля "Зимний" стал Сергей Двойников за роль в "Панических атаках"

Победительницей в номинации "Лучшая женская роль" стала Полина Цыганова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лучшим актером второго открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" жюри признало исполнителя главной роли в фильме "Панические атаки" Сергея Двойникова. Приз за лучшую женскую роль получила Полина Цыганова, снявшаяся в картине "110", передает корреспондент ТАСС.

"За точное попадание в роль, за аутентичную энергию, которую мы еще не встречали - "Панические атаки", Сергей Двойников", - объявил член жюри, актер Даниил Воробьев на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля.

Победительницей в номинации "Лучшая женская роль" стала Полина Цыганова, исполнившая главную роль в фильме "110" Ильи Михеева.

Второй открытый российский фестиваль авторского кино "Зимний" проходит в столице с 1 по 7 декабря. ТАСС - информационный партнер кинофестиваля.