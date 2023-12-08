Мариинка покажет первую балетную премьеру сезона

Зрителям представят спектакль "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Спектакль "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина по чеховскому рассказу "Анна на шее" впервые будет показан на исторической сцене Мариинского театра. Это первая балетная премьера труппы в нынешнем сезоне.

"Мне кажется важным, что балетные артисты получат возможность соприкоснуться с Чеховым и Гаврилиным на сцене, почувствовать сами и передать зрителям удивительно тонкое ощущение добра и красоты, присущее этим авторам", - сказал журналистам хореограф-постановщик спектакля народный артист СССР Владимир Васильев.

"Я рад, что к хоровым и камерным произведениям ленинградца Валерия Гаврилина, уже исполняемым в Мариинском театре, теперь добавится и спектакль "Анюта" - крупное и интересное произведение в хореографии Владимира Васильева", - отметил музыкальный руководитель спектакля народный артист России Валерий Гергиев.

Он рассказал, что в репертуаре Мариинского театра всегда были и есть произведения современных российских композиторов. Здесь идут сочинения Родиона Щедрина, Бориса Тищенко, исполнялась и исполняется музыка Сергея Слонимского, Александра Чайковского, Владимира Тарнопольского, Андрея Головина, Александра Локшина, Александра Смелкова. На музыкальном фестивале к 200-летию Николая Гоголя звучала музыка композиторов из Петербурга и Екатеринбурга - Светланы Нестеровой, Анастасии Беспаловой и Вячеслава Круглика.

Об истории "Анюты"

Новый спектакль станет первой в Петербурге сценической постановкой балета, телевизионная версия которого была создана в Ленинграде в 1982 году и сразу завоевал любовь зрителей. Автором идеи создания телебалета с музыкой Гаврилина выступил режиссер и сценарист Александр Белинский. Он предложил Владимиру Васильеву создать хореографию этой постановки. Музыка была собрана из разных произведений Гаврилина и по рекомендациям самого композитора оркестрована Станиславом Горковенко - музыкальным руководителем и первым дирижером этого балета. Съемки проходили на "Ленфильме" с участием ленинградских артистов и примы Большого театра Екатерины Максимовой, а также самого Владимира Васильева.

В 1986 году театр Сан-Карло в Неаполе показал мировую премьеру "Анюты" в Италии, а через несколько месяцев успех повторился в Большом театре России. Ныне балет начинант сценическую жизнь на сцене Мариинского.

На премьерных показах в пятницу и субботу заглавную партию исполнят Рената Шакирова, Мария Ширинкина, Надежда Батоева.