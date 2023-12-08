В музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка о Романовых

Посетителям покажут сотни экспонатов о воспитании и образовании в императорской семье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье" открывается в Большом дворце в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Как сообщила пресс-служба музея, в экспозиции - сотни экспонатов, включая глобус Павла I, тетрадки Александра II, табель успеваемости Александра III.

Выставка рассказывает о каждом этапе обучения великих князей - от рождения до присяги. Посетители смогут ознакомиться с вещами и архивными документами из Эрмитажа, "Царского Села", "Павловска", "Гатчины", Музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея А. С. Пушкина, Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, Государственного архива Российской Федерации, Архива древних актов, Исторического архива и Российской государственной библиотеки. В частности, первый выставочный зал посвящен рождению детей.

"В допетровскую эпоху о появление на свет царского ребенка возвещали "молельные" грамоты и записи в разрядных книгах. Самый ранний документ в экспозиции - книга стольника Григория Собакина, в которой в ноябре 1672 года была сделана запись о рождении Петра I <...>. В том же зале - самый старинный экспонат на выставке, серебряная погремушка в форме цветочного бутона на витой ручке XVII века из Музеев Кремля <...>. Игрушки более позднего времени, преимущественно XIX века, находятся в зале, отведенном под игры и развлечения: оловянные солдатики, которых обожал Александр II, настольная игра "Европейская война" с картонными фигурками конных и пеших воинов русской, французской, немецкой и австрийской армии, в которую играл цесаревич Алексей, лото с изображенными на фишках животные, куклы, детские игральные карты и, конечно же, игрушечные артиллерийские орудия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что самый важный раздел выставки посвящен образовательным системам, принятым в семье российских императоров в разные годы. А последние залы рассказывают о финальном этапе в обучении престолонаследников - образовательных путешествиях. "Как известно, первым в такие путешествия пустился Петр I, но впоследствии, в силу разных причин, традиция эта забылась и лишь благодаря императрице Марии Федоровне в XIX веке вновь вошла в обиход", - говорится в сообщении.

Выставка будет открыта с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024 года.