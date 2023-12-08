В Бурятии заложили капсулу времени на месте строительства театра

Объект строят по программе "Дальневосточная концессия" за 4,7 млрд рублей

ТАСС, 8 декабря. Первый камень и капсулу времени заложили на месте строительства нового здания Национального театра песни и танца "Байкал" в Улан-Удэ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Первый камень в строительство нового здания театра "Байкал" и капсулу времени заложили сегодня вместе с артистами на месте строительства будущего театра. <…> Театр впишется в ансамбль комплексной застройки центра города и будет радовать нас всех не только своими красочными мероприятиями, но и станет украшением нового облика столицы Бурятии", - написал Цыденов.

Заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников отметил в Telegram-канале, что это первый объект, который начали строить в Улан-Удэ в рамках мастер-плана. Здание должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Объект строят по программе "Дальневосточная концессия" за 4,7 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета в виде капитального гранта, остальные средства предоставят банки-партнеры и сам концессионер. Общая площадь основного здания составит около 19 тыс. кв. м, в нем разместятся театрально-концертный зал на 1 тыс. мест со сценой, амфитеатром и балконом. Также в театре будет работать малый зал с трансформируемыми креслами, четыре балетных, оркестровый и хоровой репетиционные залы, студия звуко- и видеозаписи, школа танца и музыки.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. По нему, в историческом центре города планируется построить современные здания для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ. Одна из главных задач проекта по созданию студенческого городка - развитие международного сотрудничества с Монголией.