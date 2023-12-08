В Якутске на выставке представили трофеи из зоны СВО

Выставка открылась в центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная в Якутске Дню Героев Отечества, включила в себя предметы из зоны специальной военной операции (СВО) и рассказывает о военнослужащих - уроженцах Якутии, передает корреспондент ТАСС.

"Мы привезли недавно переданный нам квадрокоптер, - сообщил ТАСС директор исторического парка "Россия - моя история" в Якутске Дмитрий Соловьев. - И в основном у нас мультимедийный контент - это герои-якутяне времен Великой Отечественной войны и современные герои - четыре Героя [России]".

Выставка открылась в центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина. Свои экспонаты представили исторический парк "Россия - моя история" и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера.

На третьем этаже для посетителей установили мультимедийные панели с информацией о погибших участниках специальной военной операции, а также Героях России - уроженцах Якутии. Представлены различные виды оружия, трофейные шевроны и предметы из зоны СВО. К примеру, дрон, сбитый военнослужащим с позывным Накын на территории Харьковской области в 2023 году при попытке уничтожить боевую машину пехоты.

8 декабря в Якутске впервые проходит республиканский антифашистский форум. В работе форума принимают участие российские эксперты, представители органов власти, госучреждений и политических партий, ветераны боевых действий, делегации из муниципальных районов и городских округов.