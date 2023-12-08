Театр наций организует театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года

Программа обучения рассчитана на две недели, сообщил худрук театра Евгений Миронов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный театр наций организует театральную школу в Шанхае в октябре следующего года, программа включит в себя широкий набор направлений обучения. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Миронов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Только что вернулись мои коллеги из Китая. Интерес очень большой. И мы практически сейчас уже разработали программу нашей театральной школы, и если все будет нормально, в октябре, надеюсь, мы ее проведем", - поделился он.

Миронов уточнил, что программа рассчитана на две недели. Эксперты Театра наций отправятся для организации обучения в Китай.

"У них [китайских коллег] есть интерес к разным абсолютно областям. В первую очередь к школе русского психологического театра, во-вторых, <…> к нашим молодым режиссерам, в-третьих, им интересна работа со зрителями - у них есть проблема <…> с этикой зрительской. <…> У нас там будет и театроведение в том числе. Обширная программа, достаточно большой "десант" [отправится]", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Театр наций обратились китайские коллеги для создания театральной школы в Шанхае, подробности проекта не уточнялись.