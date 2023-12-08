Эрнст сообщил, что новый сезон сериала "Мосгаз" уже снят

В продолжении проекта появились новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Культовый ретро-детектив Первого канала "Мосгаз" получит продолжение, новый сезон проекта уже снят, сообщил ТАСС генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Следующий сезон "Мосгаза" уже снят", - сказал он.

Ранее в эфир Первого канала вышел девятый сезон сериала - "Мосгаз. Последнее дело Черкасова". Как отмечал исполнитель главной роли - майора Ивана Черкасова - Андрей Смоляков, название проекта говорило само за себя: "Это "Последнее дело майора Черкасова".

В продолжении проекта появились новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие артисты. К своим ролям также вернулись Марина Александрова, Алексей Бардуков и Александр Голубев.

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов "Мосгаз" (2012), "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал" (2016), "Операция "Сатана" (2018), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" ("Формула мести", 2019), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" ("Катран", 2020), "Мосгаз. Дело № 8. Западня" (2021), "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (2023).