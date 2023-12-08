Юлия Пересильд исполнит главную роль в ремейке фильма Висконти "Самая красивая"

Его планируют выпустить в 2025 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский ремейк фильма "Самая красивая" итальянского режиссера Лукино Висконти планируют выпустить в кино 8 марта 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юлия Пересильд, сообщила продюсер Алена Кремер.

"Это ремейк фильма Лукино Висконти "Самая красивая". <...> Режиссер и автор фильма Соня Карпунина, с нами хореограф-постановщик Олег Глушков, который ставил такие фильмы, как "Лед", "Самый лучший день", "Стиляги". У нас кастинг подтвержден: в главной роли Юлия Пересильд", - сказала она, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

По сюжету медсестра из Подольска Валентина Молчалина живет обычной жизнью: у нее есть любящий муж и шестилетняя дочь, небольшая квартира в Подмосковье и работа, которая позволяет прокормить семью. Но Валя искренне верит, что ее дочь Слава станет кинозвездой. Девочке выпал шанс сыграть главную роль в фильме, и Валя сделает все, чтобы его не упустить, поскольку считает: лучшее, что она может сделать для своей дочери, - это дать ей возможность попасть в мир кино.

В новой картине также снимутся Кристина Бабушкина и Александр Самойленко. По словам продюсера, в фильме будет много танцевальных и музыкальных номеров. Съемки запланированы на август и сентябрь 2024 года, предполагаемая дата релиза - 8 марта 2025 года.

Оригинальный фильм Висконти "Самая красивая" (Bellissima) вышел в 1951 году. В фильме рассказывается история женщины, которая стремится сделать свою дочь кинозвездой. За эту роль Анна Маньяни получила премию "Серебряная лента" Итальянского национального синдиката киножурналистов.