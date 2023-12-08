В Перми на фестивале "Джаз-лихорадка" выступят Анастасия Лютова и Варвара Убель

Ожидаются также выступления Натальи Бутман и солистки группы Art&Cool Татьяны Лекомцевой

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. На XVIII фестивале "Джаз-лихорадка", открывшемся в Перми, выступят победительницы всероссийских конкурсов джазовых коллективов Анастасия Лютова и Варвара Убель. В 2023 году фестиваль посвятили 300-летию Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"В юбилейный год мы проводим фестиваль под флагом участия лучших вокалисток России - зрители услышат выступления обладательниц редкой джазовой вокальной культуры: выпускницы академии им. Гнесиных Анастасии Лютовой ("Лютый бэнд") и победительницы первого всероссийского конкурса джазовых коллективов в рамках Moscow Jazz Festival Варвары Убель", - рассказал автор и художественный руководитель фестиваля Валерий Протасевич.

По словам Протасевича, в рамках фестиваля также состоятся выступления победительницы конкурсов и обладательницы многих наград Натальи Бутман и пермской вокалистки, солистки группы Art&Cool Татьяны Лекомцевой.

На открытии фестиваля выступили три пермских коллектива: ансамбль "Аристократ", группа Art&Cool, Трио Валерия Степанова, а также музыканты из Ижевска - квинтет Бориса Беккера. Вечером же зрителей ждет концерт группы "Лютый бэнд". По словам организаторов фестиваля, Анастасия Лютова и ее музыкальный коллектив "возвращают джазовому мейнстриму его былое величие, в их репертуаре джазовые стандарты знаковых композиторов XX века - Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Коула Портера, Антонио Карлоса Жобима, Хораса Сильвера и других".

9 декабря фестиваль продолжится выступлениями пермских джазовых коллективов C’est La Vie, "Роман Аверин project" и Джаз-оркестра Евгения Манцирина, а завершится финальным джем-сейшеном и концертом Варвары Убель. Аккомпанировать ей будет легендарное трио знаменитого барабанщика Олега Бутмана, в составе которого виртуозная пианистка и джазовая певица Наталья Бутман. Также оба дня фестиваля после окончания основных программ в Перми на малой сцене Театра-Театра ("Сцена-Молот") будет работать джазовый клуб "Хрустальный лев".

Международный фестиваль "Джаз-лихорадка" проходит в Перми с 2006 года при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор фестиваля - АНО "Агентство новых технологий". Название фестиваль получил от одноименной композиции Генриха Терпиловского, родоначальника советского джаза.