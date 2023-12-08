Любимова вручила госнаграды режиссерам, артистам и преподавателям на ВДНХ

Церемония прошла на площадке павильона "Наша культура" Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды российским деятелям искусства за вклад в развитие отечественной культуры. Церемония прошла на площадке павильона "Наша культура" Международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Среди награжденных - режиссеры, художественные руководители творческих коллективов, артисты, преподаватели и другие выдающиеся деятели. Ордена "За заслуги в культуре и искусстве", в частности, удостоен артист Государственного академического Малого театра России Валерий Бабятинский. Орденом Почета наградили репетитора по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталью Герасимову и директора Государственного Дарвинского музея Анну Клюкину. Ордена Дружбы удостоена профессор кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии Людмила Коленченко.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручили в том числе артисту Московского академического театра имени Вл. Маяковского Юрию Кореневу. Медаль "За труды в культуре и искусстве" в числе прочих получил артист оркестра Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Олег Зарипов.

Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" теперь носят артистка Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя Ирина Выборнова, артист Московского театра на Таганке Дмитрий Муляр и другие. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" - художественный руководитель Московского государственного музея С. А. Есенина Владислав Маленко, художественный руководитель Театра "Центр драматургии и режиссуры" Владимир Панков.

Деятели культуры также были отмечены почетными званиями "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", благодарностями президента России и правительства, почетными грамотами министерства культуры.

"Неслучайно сегодня мы встречаемся здесь, в павильоне "Культура" на выставке "Россия". Я очень рада, что мне выпала честь сегодня вручить вам этим награды. Очень важно, что мы сегодня вместе. <...> Я очень вам желаю, чтобы эти награды были лишь продолжением вашей творческой деятельности, новых проектов, новых встреч, новых гастролей, новых замечательных возможностей увидеться со своим зрителем, ради которого мы все и трудимся", - отметила министр.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.