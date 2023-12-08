В музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка, посвященная Романовым

Среди экспонатов выставки можно будет увидеть глобус Павла I, тетрадки Александра II, табель успеваемости Александра III и многое другое

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье", которая рассказывает о каждом этапе обучения великих князей - от рождения до присяги, открылась в Большом дворце в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.

"Сегодня мы открываем очень важный для нас проект, вы знаете, что "Царицыно" строилось как загородная резиденция Екатерины II, что оно, безусловно, всегда отражает историю семьи Романовых. И мы каждый год стараемся делать проект, который так или иначе связан с императорской семьей. Сегодняшний наш проект называется "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье", это очень большой масштабный проект, в который было включено большое количество участников - 15 музеев, архивов, библиотек, как московского, так и федерального подчинения", - сказала на торжественной церемонии открытия гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина.

Она отметила, что в экспозиции представлено более 100 предметов от разных музеев, в числе которых "Эрмитаж", музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, "Царское село", "Павловск" и другие. "90% наших экспонатов это вещи, которые принадлежали семье Романовых. Они держали их в руках, они с ними ходили, они там на них катались, они рисовали. То есть это вещи мемориальные", - отметила куратор выставки, начальник выставочного отдела Государственного архива РФ Марина Сидорова.

Как сообщалось, среди экспонатов выставки можно будет увидеть глобус Павла I, тетрадки Александра II, табель успеваемости Александра III и многое другое. Для посетителей выставка будет открыта с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го.