В Театре имени Сац покажут премьеру балета "Муха-цокотуха. Школьные годы"

Показы пройдут 9 и 10 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац представляет предновогоднюю премьеру - камерный балет Кирилла Симонова "Муха-цокотуха. Школьные годы" по сказке Корнея Чуковского на музыку Дмитрия Кабалевского. Показы пройдут 9 и 10 декабря на малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Балет "Муха-цокотуха. Школьные годы" создан Кириллом Симоновым по сказке Корнея Чуковского на музыку Дмитрия Кабалевского. Причем текст сказки будут читать балетные артисты, он станет частью музыкальной партитуры постановки", - рассказали в пресс-службе.

Художественный руководитель театра Георгий Исаакян отметил, что Дмитрий Кабалевский - знаковый композитор для Детского музыкального театра. "Ведь именно со статьи Наталии Сац и Дмитрия Кабалевского, напечатанной в "Правде" в 1962 году, и началась, по сути, его история. Они писали о необходимости создания музыкального театра для детей", - пояснил он. "Позже, когда театр уже был создан, именно здесь шла опера Кабалевского "Сестры", а его произведения постоянно исполнялись на концертах в театре", - напомнил худрук.

"В названии спектакля у нас появились слова "Школьные годы", потому что, когда мы задумали постановку "Мухи-цокотухи", я стал подбирать музыку и нашел рапсодию на тему песни "Школьные годы" Дмитрия Кабалевского. Потом добавились прелюдии и пьесы этого композитора. Именно исходя из музыки Кабалевского, родилась идея перенести действие сказки в школу", - представил свою концепцию Кирилл Симонов. По его словам, сквозным сюжетом балета станет обучение персонажей, которые отчасти насекомые, как у Чуковского, но отчасти и люди, в некой школе, где процветает травля. От нее главную героиню спасает Комарик. "Завершит спектакль, который длится всего 45 минут, школьный бал, а королем и королевой этого бала объявят главных героев - Муху и Комарика", - заключил хореограф.

"Муха-цокотуха. Школьные годы" продолжит цикл камерных балетов театра, в который уже входят такие постановки, как "Стойкий оловянный солдатик" Леонида Любовского по сказке Ганса Христиана Андерсена, "Шерлок Холмс" на музыку Георга Фридриха Генделя и Франца Шуберта, "Картинки с выставки" на музыку Модеста Мусоргского и Вольфганга Миттерера, "Три поросенка" на музыку Франсиса Пуленка, "Чиполлино" Карэна Хачатуряна, добавили в пресс-службе.