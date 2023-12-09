В Чувашии открылась выставка в честь архитектора Петра Егорова

В экспозицию вошло около 150 картин

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Выставка живописных и графических работ "Петр Егоров - наш современник", впервые сформированная по итогам пленэра в Санкт-Петербурге и посвященная архитектору XVIII века, открылась в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ). В экспозицию вошли работы, связанные с жизнью и творчеством уроженца республики Петра Егорова, сообщил ТАСС один из организаторов проекта, кандидат искусствоведения Дмитрий Мадуров.

"На выставке "Петр Егоров - наш современник" представлены работы 15 [художников]. Это преподаватели Чебоксарского художественного училища, академические живописцы <…> Санкт-Петербурга и Москвы. <…> В основном все работы - с пленэра [в Санкт-Петербурге], каждая из которых связана с личностью Петра Егорова", - отметил Мадуров.

По его словам, работы создавались, к примеру, в местах творчества Егорова. Мадуров добавил, что в экспозицию вошло около 150 картин. "Отличие выставки в том, что она формировалась и творилась в Санкт-Петербурге, а это особый город. Помимо того, что она посвящена нашему земляку Петру Егорову, что делает честь этой выставке, в ней представлены работы не только состоявшихся, зрелых художников, но и студентов", - сообщил ТАСС директор ЧГХМ Геннадий Козлов.

Пленэр, проект Фонда культурно-исторического наследия "Память поколений" имени П. Е. Егорова, прошел в августе с участием студентов и преподавателей из Чебоксар, Москвы и Санкт-Петербурга.

Петр Егоров (1731-1789) родился в Чувашии. Возглавлял в Санкт-Петербурге школу при императорской конторе строений. В числе его знаменитых работ - проект строительства служебного корпуса Мраморного дворца и ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге.