Ему было 82 года

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Актер Райан О'Нил, номинированный на "Оскар" и "Золотой глобус" за одну из главных ролей в фильме "История любви" (1970), умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил его сын в социальной сети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас", - написал он.

Самой масштабной актерской работой О'Нила стала роль Барри Линдона в одноименном фильме Стэнли Кубрика (1975). Он был удостоен итальянской премии "Давид ди Донателло", которая присваивается лучшим иностранным актерам. Имеет звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.