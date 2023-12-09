Медведев представил свой вариант финала сериала "Слуга народа"

Согласно предложенному зампредом Совбеза РФ сюжету, главному герою - президенту Украины Василию Голобородько докладывают о том, что Москва и Вашингтон "взяли в клещи" его страну

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале вариант последнего эпизода сериала "Слуга народа" с бесславным концом главного героя Василия Голобородько.

Согласно варианту сюжета, который предложил Медведев, главному герою - президенту Украины Василию Голобородько докладывают о том, что украинские войска отступают, а Москва и Вашингтон "взяли в клещи" Украину: российская группировка развивает наступление, в свою очередь США закрыли вопрос поставок вооружения и толкают Украину к переговорам с Россией.

По сценарию зампреда Совбеза РФ, Голобородько с решением идти на переговоры не согласен и, выдворив своего помощника за дверь, записывает обращение к гражданам, в котором сообщает, что "принял решение уйти как Адольф". После этого Голобородько, согласно сюжету Медведева, вдыхает "живительный порошок" и застывает с блаженной улыбкой.

"Финал. Звучит эпичная музыка", - подытожил Медведев.

В комедийном сериале "Слуга народа", выходившем в 2015-2019 годах, снимался украинский лидер Владимир Зеленский. В нем он исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины.