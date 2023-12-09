В Калуге покажут портреты представителей дворянского общества XVIII века из Русского музея

В экспозицию, в частности, войдут изображения Александра I и Петра III

КАЛУГА, 9 декабря. /ТАСС/. Портреты представителей дворянства, духовенства и высшего света из собрания Русского музея впервые представят в Калужском музее изобразительных искусств. Выставка, которая откроется 15 декабря, соберет работы портретистов второй половины XVIII - начала XIX веков, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в Калуге.

"Впервые в музее будут представлены порядка 40 работ портретистов, в том числе [Алексея] Андропова, [Федора] Рокотова, [Дмитрия] Левицкого, [Владимира] Боровиковского, из собрания Русского музея. Это самые прославленные портретисты второй половины XVIII - начала XIX веков. Этот период нечасто и нешироко представлен, поэтому выставка, которая откроется 15 декабря, значима и уникальна. В основном на портретах высшая знать, например, представлен князь [Василий] Голицын кисти Андропова", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на выставке покажут портрет графини Екатерины Мухиной-Пушкиной авторства Боровиковского, ростовой портрет Александра I и второй императорский портрет Петра III. В экспозицию также войдут портреты представителей дворянства и высшего света, будет представлен один детский портрет художника Рокотова.

"Несколько портретов, чьи имена не открыты истории. Будут представлены портреты жены художника Левицкого, это очень редко встречается. Также гости увидят портреты представителей церкви того времени: портрет архиепископа Псковского Иринея Клементьевского", - добавили в музее, уточнив, что выставка продлится до 14 апреля 2024 года.

В рамках выставки для детей будет организовано интерактивное занятие с путеводителем. Посетители выставки смогут узнать о портретном жанре, а также о портретах великих русских мастеров XVIII-XIX веков.