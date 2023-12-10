В филармонии Петербурга пройдет концерт в честь 85-летия со дня рождения Юрия Темирканова

Солистом выступит Илья Папоян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Концерт из любимых произведений народного артиста СССР Юрия Темирканова (1938-2023) прозвучит в Большом зале филармонии в день 85-летия со дня рождения дирижера. Их исполнит Заслуженный коллектив России, академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

"Мы старались, чтобы эта программа получилась светлой, ведь это день рождения Юрия Хатуевича, который мы много лет отмечали вместе. Выбрали музыку, которую он любил и часто включал в свои программы. Среди этих произведений - "Дафнис и Хлоя" Равеля. С этим сочинением он в начале пути выиграл Второй всесоюзный конкурс дирижеров", - рассказал на пресс-конференции Николай Алексеев.

В программу войдут также Девятая симфония Дмитрия Шостаковича и Концерт соль мажор для фортепиано с оркестром Мориса Равеля.

"Я хотел бы верить, что мы и в дальнейшем будем таким образом отмечать день рождения Юрия Темирканова, и это станет одной из наших традиций", - отметил Алексеев.

Солистом выступит лауреат XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Илья Папоян.

Юрий Темирканов с 1988 года возглавлял Заслуженный коллектив России, с которым объездил весь мир, укрепив славу отечественного исполнительского искусства.

Этот же коллектив 14 декабря откроет в Петербурге XXIII Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", посвященный памяти Юрия Темирканова.