В Москве с 16 декабря стартует музыкальный фестиваль "Навстречу Рождеству"

Он объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Навстречу Рождеству", который объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку, пройдет в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве с 16 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

"В этом году фестиваль проведут в восьмой раз и по содержанию он будет условно разделен на две части. Первая пройдет во второй половине декабря и вместит в себя классическую музыку: органные концерты, фортепианные клавирабенды и камерные программы. Вторая часть, в январские длинные выходные, будет наполнена новым звучанием, которое пока не относится к классике: этнические арфы, балалайки, маримба, современное джазовое искусство, перкуссионные пьесы", - говорится в сообщении на сайте музея-заповедника.

В частности, 16 декабря в атриуме Хлебного дома можно будет послушать музыку самых известных композиторов эпохи барокко в исполнении органа как соло, так и в сопровождении скрипки и флейты. Программу исполнят музыканты из Санкт-Петербурга. 25 декабря в Оперном доме старинные рождественские песни разных стран прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Наталии Дубровской (меццо-сопрано, историческая перкуссия) и сооснователя ансамбля ранней музыки Drolls Дмитрия Черевко (ренессансная гитара, флейта). В программе прозвучат произведения авторов Англии, Чехии, итальянских и испанских королевств, Перу и других.

7 января в завершение фестиваля будет запущен цикл концертов нового формата - "Квартирники во дворце", первым героем цикла станет легендарный джазмен Даниил Крамер. Зрители в течение вечера смогут задать свои вопросы артисту, а программа предполагает свободный выбор композиций.