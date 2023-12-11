Редкую картину Кустодиева величиной 2 м выставят на торги

Речь идет о полотне "Катанье. Белые ночи"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Двухметровое полотно Бориса Кустодиева "Катанье. Белые ночи" представят на аукционе ARTinvestment.ru, сообщили ТАСС в PR-службе аукциона.

"Аукционный дом ARTinvestment.ru заканчивает свой юбилейный десятый сезон аукционом №510, который стартует на онлайн-площадке на этой неделе и завершится торгами 15 декабря 2023 года в 12:00. Главный топ-лот коллекции - двухметровое полотно Бориса Кустодиева "Катанье. Белые ночи" (1916)", - рассказали в PR-службе.

На аукционе также представят работы Александра Бенуа, Александра Богомазова, Давида Бурлюка, Николая Дубовского, Константина Коровина и других.

"Борис Кустодиев - один из самых востребованных русских художников. В 2012 году его картина "Извозчик" была продана более чем за $7 млн, что позволило войти Кустодиеву в топ-20 самых дорогих русских живописцев. Впервые как на международных, так и на русских торгах появляется полотно Кустодиева такого размера. Учитывая необычную тематику, дату создания, внушительный размер и музейный уровень картины "Катанье", работа представляет интерес и для коллекционеров, и для инвесторов. Как известно, шедевры всегда растут в цене быстрее, чем обычные работы, поэтому для тех, кто ищет, куда инвестировать свободные средства, это шанс года", - отметил руководитель портала и аукциона ARTinvestment.ru Егор Молчанов.

Картина "Катанье. Белые ночи" - крупноформатное полотно размером 89,2 х 196,3 см, датируемое 1916 годом. На нем изображен нетипичный для творчества Кустодиева сюжет. Вместо крестьянских мотивов зритель встречает на полотне господ в пышных нарядах, едущих летней ночью в открытых экипажах. Работа близка эстетике творческого объединения "Мир искусства", в которое Кустодиев вошел в 1910 году.