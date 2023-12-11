Актриса Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Кенийская актриса Лупита Нионго возглавит жюри 74-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

"Международное жюри. Лупита Нионго (Кения/Мексика) - председатель жюри", - говорится в сообщении.

Нионго - кенийско-мексиканская актриса, родилась в 1983 году в Мехико. В 2014 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за дебютную актерскую работу в фильме "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013). Также снималась в фильмах "Воздушный маршал" (Non-Stop, 2014), "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015) и других.

Берлинский международный кинофестиваль (также известен как Берлинале) - один из самых престижных кинофестивалей в мире, наряду с Каннским и Венецианским. Проводится ежегодно в столице Германии.