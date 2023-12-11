Василий Бочкарев получил премию "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены"

Всего у "Звезды театрала - 2023" 18 номинаций

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Василий Бочкарев получил премию зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Церемония награждения проходит в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

"Легенда театра - я так задумался, в этом слове есть что-то такое двойственное. С одной стороны, что-то реальное, а с другой стороны - что-то такое из мира воображения. Я думаю, что здесь сегодня будут еще стоять легенды. Я хочу пожелать всем легендам, чтобы это были живые легенды. Хочется сказать большое спасибо своей судьбе, судьбе в театре, судьбе жизни. Потому что артист складывается, прежде всего, из того, с кем он общается", - сказал Бочкарев, принимая награду.

Всего у "Звезды театрала - 2023" 18 номинаций. И лишь в одной из них - в почетной номинации "Легенда сцены" - победители определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии.

Лауреаты в этой номинации объявляются заранее и уже известны. В этом году "легендами сцены" стали народная артистка РСФСР Людмила Максакова, которая более 60 лет служит в Театре им. Евгения Вахтангова, народный артист РФ, актер Малого театра Василий Бочкарев и народная артистка России, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Яковлева, которые также получат награды на торжественной церемонии 16-й "Звезды театрала".

Премия в номинации "Легенда сцены" присуждается за многолетнее служение искусству. Прежде этой награды были удостоены Юрий Любимов, Марк Захаров, Валентин Гафт, Василий Лановой, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Станислав Любшин и многие другие.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.