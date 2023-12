CNN: Крис Рок отказался вести "Золотой глобус" в январе 2024 года

Как отметила телекомпания, для известного человека эта роль, которая часто бывает сопряжена с негативной реакцией аудитории и требует подготовки, не оправдывает затраченных усилий

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Комик Крис Рок отказался от роли ведущего на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 7 января 2024 года. Об это сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Причины отказа не уточняются. Кроме Рока, вести мероприятие не захотели комик Эли Вонг, актрисы Тина Фей и Эми Полер, а также актеры Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт.

"Это того не стоит. Там много политики. Это нелегко, в этом уже совсем нет веселья", - сказали CNN источники. Отмечается, что для начинающего артиста возможность стать ведущим "Золотого глобуса" может считаться "шансом всей жизни", но для известного человека эта роль, которая часто бывает сопряжена с негативной реакцией аудитории и требует подготовки, не оправдывает затраченных усилий.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии пройдет 7 января 2024 года.

В этот раз за награду в категории "Лучший драматический фильм" поборются биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer), "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall) Жюстин Трие, "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) Мартина Скорсезе, "Маэстро" (Maestro) Брэдли Купера, "Прошлые жизни" (Past Lives) Селин Сон, "Зона интересов" (The Zone of interest) Джонатана Глейзера.

Кинолента Греты Гервиг "Барби" (Barbie) попала в итоговый список номинантов кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл", а также получила еще восемь номинаций. Это самый высокий показатель среди всех номинантов.