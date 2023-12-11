Костолевский и Янковский получили "Звезду театрала" как лучшие актеры

В частности, Костолевский был удостоен награды за исполнение роли Габито в спектакле "Любовь по Маркесу" в Театре имени Маяковского

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Актеры театра и кино Игорь Костолевский, Иван Янковский и Игорь Карташев стали лучшими актерами по версии международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Церемония награждения проходит в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Костолевский был удостоен награды в номинации "Лучшая мужская роль" за исполнение роли Габито в спектакле "Любовь по Маркесу" в Театре имени Маяковского. "Хочу поблагодарить всех тех, кто голосовал за меня, потому что без вас мы никто. Это банально, но это действительно так. Все, что мы делаем, это в конечном итоге обращено к вам, зрителям, вашему сердцу. Вы это либо принимаете, либо не принимаете. Вы приняли, и я вам за это очень благодарен", - сказал Костолевский, принимая статуэтку. Он поблагодарил со сцены свою жену, а также режиссера Егора Перегудова, который подарил ему роль 90-летнего старика, обеспечив как минимум еще на 15 лет творческой жизни.

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" победил Карташев за исполнение роли графа Палена в спектакле "Павел I" в Театре имени Вахтангова. Янковский получил премию за исполнение роли Евгения Бокова в сериале "Фишер" в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино".

"Большое спасибо всем. Не буду скрывать, для меня большая честь оказаться на этой сцене. Не как артист в спектакле, но хоть как артист, который получает награду за красоту. Я хотел бы поблагодарить всех создателей картины "Фишер", в особенности продюсеров", - сказал Янковский.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.