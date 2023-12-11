В Берлине прошел тематический вечер в честь 95-летия со дня рождения Айтматова

На мероприятии присутствовали посол России в Германии Сергей Нечаев, посол Киргизии в ФРГ Омурбек Текебаев, а также исследователь творчества писателя, доктор наук Ирмтрауд Гучке

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Тематический вечер, посвященный 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова, прошел в Русском доме в Берлине. В мероприятии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, посол Киргизии в ФРГ Омурбек Текебаев, литературный критик, исследователь творчества Айтматова, доктор наук Ирмтрауд Гучке и многочисленные почитатели писателя, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня проводим вечер российско-киргизской дружбы. И поводом для этого стало приближающееся 95-летие замечательного, выдающегося писателя нашего времени Чингиза Айтматова, которого и в России, и в Киргизии, да и во всем мире почитают, читают, глубоко уважают", - заявил Нечаев российским журналистам. При этом он подчеркнул, что "во всех отношениях предстоящая годовщина великого писателя Айтматова - это повод для того, чтобы вспомнить об истоках и богатстве нашей огромной многонациональной культуры". Произведения Айтматова, как сказал дипломат, переведены на 176 языков мира. "Так что он по праву является частью всемирного культурного наследия", - констатировал Нечаев.

Посол РФ заметил, что это является очень актуальной темой. "Как вы помните, на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге совсем недавно президент РФ говорил о значении и многообразии культур", - напомнил дипломат. Айтматов, по словам Нечаева, это "исключительно яркое явление в большой отечественной культуре ХХ и начала ХХI века".

В свою очередь Текебаев отметил, что "Айтматов не только киргизский писатель, он советский писатель". "Это то общее, что нас объединяет", - подчеркнул он. Вместе с тем посол Киргизии рассказал, что Айтматов был не только писателем. "Он был философом, общественно-политическим деятелем. Он большой гуманист", - констатировал Текебаев, добавив, что Айтматов был "председателем, президентом диалога культур". Через диалог культур и цивилизаций, как заметил дипломат, "он хотел усилить мир и дружбу между народами". "Сегодня сложная ситуация, я уверен, что его [Айтматова] советы пригодились бы и сейчас, потому что только через диалог культур и цивилизаций мы можем развиваться морально и нравственно", - подытожил Текебаев. "Надеюсь, что произведения Айтматова всегда будут путеводной звездой для нас и будущих поколений", - заключил он.

Отвечая на вопрос, какой бы совет Айтматов дал русским и киргизам, Нечаев ответил коротко: "продолжать дружить". Текебаев, со своей стороны, указал, что "через историю, через взаимопонимание, взаимопроникновение культур" можно "строить прочный мир во всем мире".

В ходе мероприятия также звучали музыкальные композиции. Завершился тематический вечер показом художественного фильма "Кызыл Алма" ("Красное яблоко") режиссера Толомуша Океева. Фильм основан на раннем рассказе Айтматова.

О писателе

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизской ССР. Писатель не дожил всего полгода до своего 80-летия. Он умер 10 июня 2008 года в клинике города Нюрнберг в ФРГ от воспаления легких. Айтматов очень трепетно относился к Германии. Благодаря немецким друзьям-переводчикам и издателям произведения писателя стали широко знакомы в Германии. Он очень дорожил интересом немецких читателей к его творчеству, о чем неоднократно говорил во время встреч с почитателями его таланта в различных городах Германии.

Из-под пера Айтматова вышли десятки повестей и романов на русском и киргизском языках, в том числе "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря". Общий тираж изданных за рубежом книг Айтматова составляет около 80 млн экземпляров.