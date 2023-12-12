В Петербурге покажут праздничную программу "Денис Родькин и друзья"

На концерте Родькин представит премьеру новой постановки "Зимний путь" на музыку Франца Шуберта в хореографии Павла Глухова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Мастера танца двух столиц примут участие в праздничной программе "Christmas балет-гала: Денис Родькин и друзья". Вечер пройдет на сцене Большого концертного зала "Октябрьский".

"Программа объединяет классику с современной хореографией в исполнении победителей международных конкурсов. Главным героем вечера будет премьер Большого театра России Денис Родькин. На концерте в Петербурге он покажет премьеру новой постановки "Зимний путь" на музыку Франца Шуберта в хореографии Павла Глухова", - рассказали в пресс-службе проекта.

Родькин предстанет также в танго из балета "Золотой век", в па-де-де из "Дон Кихота", в адажио из балета "Онегин". Его партнершами в этот вечер будут заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Нина Капцова и первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова.

На концерте также выступят премьеры Большого театра заслуженные артисты России Михаил Лобухини и Семен Чудин, премьер Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Иннокентий Юлдашев и прима-балерина Ксения Шевцова. Участниками гала станут петербуржцы - солист Мариинского театра Алексей Тимофеев и первая солистка Михайловского театра Анастасия Смирнова.

33-летний Денис Родькин - обладатель призов "Душа танца" и "Бенуа танца". В 2017 году он был удостоен премии президента России для молодых деятелей культуры. В последние годы мастер ведет концертную деятельность. Его первый гала-концерт в Афинах (Греция) собрал в античном театре "Эродиум" 5 тыс. зрителей.