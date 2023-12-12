Индийский писатель получил премию имени Есенина за переводы русской литературы

Награду Сарату Маннуру вручил бывший государственный министр иностранных дел в правительстве Индии Шаши Тхарур

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Индийский писатель и переводчик Сарат Маннур удостоен ежегодной премии имени Сергея Есенина, которую вручает Русский дом в Тривандруме. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор Русского дома в этом городе, а также почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, Маннур получил награду за многолетнюю работу по популяризации русской литературы.

Наир отметил, что Маннур перевел девять книг с русского на язык малаялам - один из языков Южной Индии, на котором говорят более 35 млн человек. "Среди его переводов - избранные произведения Александра Пушкина, рассказы Николая Гоголя и Антона Чехова, он перевел на малаялам повесть "Белые ночи" Федора Достоевского, притчу Льва Толстого "Упустишь огонь - не потушишь", а также детские рассказы Александра Раскина "Как папа был маленьким". Среди его переводов - сборник русских народных сказок и сборник рассказов различных советских и российских писателей", - перечислил собеседник агентства.

Премия была вручена во время XVI Фестиваля русского языка и литературы, который ежегодно организует Русский дом в Тривандруме. Награду переводчику вручил почетный гость, бывший государственный министр иностранных дел в правительстве Индии Шаши Тхарур. Заседание возглавил генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

Как сообщил Наир, премия имени Сергея Есенина, которую ежегодно вручает Русский Дом в Тривандруме, была учреждена в 2008 году, ее присуждают писателям и переводчикам со всей Индии за переводы с русского языка.

С основным докладом выступил доктор Джаякумар, поэт и бывший главный секретарь правительства штата Керала. В своем выступлении он подчеркнул необходимость продвижения современной русской литературы в Индии. "Переводы современных русских книг и фильмов должны быть доступны в Индии. Это поможет новому поколению узнать новую Россию", - сказал Джаякумар, который также был лауреатом премии Есенина за перевод сборника стихов Беллы Ахмадулиной.