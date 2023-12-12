Бурятский театр оперы и балета покажет спектакль на Новой сцене Большого театра

Показ постановки "Великая дружба" пройдет в рамках празднования 100-летия республики

ТАСС, 12 декабря. Бурятский театр оперы и балета представит спектакль художественного руководителя Владимира Рылова "Великая дружба", поставленный по одноименной опере Вано Мурадели, на Новой сцене Большого театра в Москве. Показ спектакля проходит в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе Бурятского государственного академического театра оперы и балета (БГАТОиБ).

Гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Москве пройдут не только в рамках 100-летия республики, но и в рамках фестиваля "Видеть музыку" при поддержке Ассоциации музыкальных театров, Министерства культуры России, правительства, главы и Министерства культуры Бурятии.

"Жителям и гостям столицы России предоставляется возможность посмотреть спектакль, который сегодня идет только на бурятской сцене. <…> 12 и 13 декабря на Новой сцене Большого театра будет показан спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели "Великая дружба". Бурятский государственный академический театр оперы и балета приедет на гастроли в Москву в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия", - говорится в сообщении.

Впервые премьера спектакля "Великая дружба" состоялась в сентябре 2023 года в Улан-Удэ, когда постановка открыла 84-й театральный сезон Бурятского театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова. Сегодня спектакль, за исключением гастролей труппы, можно увидеть только на сцене БГАТОиБ. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, спектакль представляет настоящий образец советской оперы.

О работе над спектаклем рассказал и директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков, который отметил, что в спектакле задействована вся труппа театра - солисты оперы, хор, балет и симфонический оркестр, специально приглашены каскадеры, которые тоже приняли участие в постановке. "На протяжении практически года по крупицам создавалась партитура, клавир", - рассказал он. Дылыков также подчеркнул, что отдельной сложностью стало отсутствие записи оперы, поэтому артистам пришлось проделать большую работу, чтобы довести исполнение до идеала.

Над постановкой работала большая команда специалистов. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Добровольский. Балетмейстером выступил Александр Курбатов. Художник-постановщик, художник по костюмам - Наталья Хохлова из Пермского театра оперы и балета. Художник по свету - лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ильдар Бедердинов из Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

О спектакле

Опера советского композитора Вано Мурадели "Великая дружба" написана в 1946 году по либретто грузинского драматурга Георгия Мдивани. В основе спектакля - история любви джигита Муртаза и терской казачки Галины. Заглавные партии исполнят звезды бурятской оперы, дирижером выступает художественный руководитель театра Владимир Рылов. "Это возрождение одной из самых значительных опер отечественной музыки. Надеюсь, что наш спектакль откроет миру этот забытый музыкальный шедевр и вдохновит другие театры на постановку этой оперы. <…> Чувства героев, колорит многонационального Кавказа, значимость исторических событий - все это запечатлено в музыке", - рассказывает об опере Рылов.