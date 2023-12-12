Новую версию драмы Сокурова "Александра" впервые покажут 18 декабря в Петербурге

Показ пройдет в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ фильма Александра Сокурова "Александра" в новой редакции пройдет в Санкт-Петербурге 18 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале режиссера.

"Премьера фильма Александра Сокурова "Александра. Авторская редакция 2023 года" состоится 18 декабря в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge", - говорится в сообщении.

Как отмечается в онлайн-афише кинотеатра, поскольку изначально фильм был снят на пленку и демонстрация его в кинотеатрах, оснащенных современными проекторами, была невозможна, Сокуров принял решение создать цифровую версию своей киноработы. В беседе с ТАСС режиссер отмечал, что "Александра" в новой редакции предстает "абсолютно по-новому" - с новыми эпизодами и художественными решениями. Работу над ней проводил фонд "Пример интонации", цветокоррекцию и монтаж осуществил ученик Сокурова Александр Золотухин.

На прошлой неделе сообщалось, что фильм "Александра" получил удостоверение на повторный прокат. В реестре прокатных удостоверений Минкультуры РФ указано, что картина выйдет в "авторской редакции 2023 года" с возрастной маркировкой "16+". Предполагалось, что премьеру представят 12 декабря на Фестивале Галины Вишневской, но накануне показа стало известно о его отмене.

Сюжет фильма разворачивается в начале 2000-х годов в Чечне. Пожилая женщина Александра Николаевна приезжает навестить своего внука - офицера российской армии. Главную роль в картине сыграла оперная певица Галина Вишневская. Для "Александры" Сокуров впервые сам создал сценарий, написав его специально для Вишневской. Мировая премьера "Александры" состоялась на 60-м Каннском фестивале в 2007 году, в том же году она впервые вышла в российский прокат.