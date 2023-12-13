В Москве прошла премьера фильма "Триггер" с Максимом Матвеевым

Речь идет о продолжении одноименного сериала о психологе-провокаторе Артеме Стрелецком

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Триггер" - продолжение одноименного сериала о психологе-провокаторе Артеме Стрелецком - впервые представили зрителям в столичном кинотеатре "Художественный". "Триггер. Фильм" стал режиссерским дебютом для автора идеи и продюсера сериала Александры Ремизовой, передает корреспондент ТАСС.

"Это эксперимент - снять после 32 серий полный метр, но, мне кажется, что была необходимость рассказать про Артема Стрелецкого, его личную историю, какой он, как он живет и что он чувствует. Мне очень приятно, что артисты и съемочная группа стояли за мной все это время, пока мы делали проект, огромная им благодарность. Большое спасибо артистам, которые доверились мне без опыта, это мой первый полный метр", - сказала Ремизова.

Полнометражный "Триггер" выйдет на "Кинопоиске" 21 декабря и станет прямым продолжением второго сезона сериала. В фильме к своим ролям вернулись Максим Матвеев, Марк Юсеф, Влад Тирон, Игорь Костолевский и Виктория Маслова. Также к актерскому составу присоединились Ирина Старшенбаум, Анатолий Руденко и Полина Маликова. Сценарий к фильму написал Андрей Цибульский.

После драматичных событий второго сезона - бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла - Артем Стрелецкий в исполнении Матвеева решает начать все заново. Главный герой переезжает к морю, где был счастлив в детстве и устраивается работать барменом. Там Стрелецкий знакомится с Майей (Старшенбаум). Она тоже психолог и помогает герою Матвеева посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.

Директор по контенту бизнес-группы "Яндекс Плюс Фантех" Ольга Филипук подчеркнула, что в фильме история главного героя "Триггера" рассказана глубже и внимательнее, чем это может позволить сериальная форма. "И это наша большая удача, что и герой, и история, и артисты, и Саша хотят продолжать жить в этой вселенной", - добавила она.

На премьере фильма Матвеев выразил благодарность своему герою. "Мне кажется, что этот парень начинает жить какими-то своими законами, а создатели, сценаристы и режиссеры уже просто наблюдают, куда же его вынесет? Жизнь разнообразная: здесь можно найти и комедию, и глубокую личную драму. Иногда она наполнена событиями и ритмом, иногда, наоборот, размеренная и тягучая, чтобы сконцентрироваться на более глубинных переживаниях. И это разнообразие, мне кажется, поддерживает телезрителя", - сказал актер.

О проекте

Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намерено выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы. Во втором сезоне проекта Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после событий первого сезона, когда узнает о гибели близкого человека.

Пилотную серию "Триггера" показали в Каннах в 2018 году на ежегодном рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Российская премьера сериала состоялась в феврале 2020 года на Первом канале. "Триггер" получил премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший актер на ТВ". Второй сезон вышел на "Кинопоиске" 7 января 2022 года. Третий сезон сериала выйдет в 2024 году и станет продолжением полнометражного фильма об Артеме Стрелецком.